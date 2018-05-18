Бородьба з тіньовими схемами на митниці принесла 70 млрд грн — Гройсман

Податки з митниць до бюджету зросли до 70 млрд грн завдяки боротьбі з тіньовими схемами

Податкові надходження від роботи митниці минулого року становили 70 млрд грн, передає Мінфін.

Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час «Години запитань до Уряду» у Верховній Раді.

За його словами, це стало можливим завдяки скасуванню тіньових схем та ефективній боротьбі з корупцією на кордоні.

«Надходження від митниці до бюджету України зростають, кошти від боротьби з тінню у минулому році дали плюс 70 млрд грн, — сказав прем’єр-міністр. — Ми вже оголосили тендер на закупівлю сканерів, які будуть протидіяти махінаціям на митниці».

Він нагадав, що по лінії ДФС є ще одне конкретне досягнення – знищення схеми відмивання коштів податку на додану вартість.

«Тепер все відбувається чітко, без жодних проблем», — сказав Гройсман.

Разом з тим, він закликав парламентарів комплексно дивитися на роботу ДФС та активно реагувати на випадки порушення законодавства чи тиску на бізнес не тільки з боку фіскальних органів, а й інших правоохоронних органів, які час від часу все ще зловживають своїми повноваженнями.