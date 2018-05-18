100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

LIM-2018
Пятница, 18 мая 2018 15:24

Світоч за 2017 рік вдвічі збільшив експорт своєї продукції

Світоч за 2017 рік вдвічі збільшив експорт своєї продукції

Українська кондитерська фабрика, якою керує компанія Nestle у 2017 році експортувала 1,3 тис. тонн. продукції

Львівська кондитерська фабрика Світоч, підконтрольна Nestle і є одним з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні, у 2017 році збільшила експорт в два рази в порівнянні з минулим роком - до 1,3 тис. тонн. продукції. Про це повідомив начальник виробництва Ігор Савка, передає НВ-Бізнес посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Найбільший обсяг шоколадних батончиків експортується до Бразилії. "У минулому році в Бразилії було поставлено 400 тонн Lion", - уточнив він.

При цьому директор з корпоративних комунікацій і зв'язків з громадськістю Nestle в Україні Володимир Співак додав, що основним імпортером продукції Світоча є Угорщина, а також Польща, Німеччина.

У компанії також відзначили, що у 2018 році Nestle запланувала збільшити для цих цілей виробництво шоколадних батончиків Lion на 20%. Крім того, підприємство планує інвестиції в розмірі 95 млн грн у порівнянні з 31 млн грн в минулому році і 149 млн грн в 2016 році.

Прочитано 78 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Світовий банк інвестував в українські проекти приблизно 12 млрд доларів Бородьба з тіньовими схемами на митниці принесла 70 млрд грн — Гройсман »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Ukrainian-ID
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.