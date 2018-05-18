Світоч за 2017 рік вдвічі збільшив експорт своєї продукції

Львівська кондитерська фабрика Світоч, підконтрольна Nestle і є одним з найбільших виробників кондитерських виробів в Україні, у 2017 році збільшила експорт в два рази в порівнянні з минулим роком - до 1,3 тис. тонн. продукції. Про це повідомив начальник виробництва Ігор Савка, передає НВ-Бізнес посилаючись на Інтерфакс-Україна.

Найбільший обсяг шоколадних батончиків експортується до Бразилії. "У минулому році в Бразилії було поставлено 400 тонн Lion", - уточнив він.

При цьому директор з корпоративних комунікацій і зв'язків з громадськістю Nestle в Україні Володимир Співак додав, що основним імпортером продукції Світоча є Угорщина, а також Польща, Німеччина.

У компанії також відзначили, що у 2018 році Nestle запланувала збільшити для цих цілей виробництво шоколадних батончиків Lion на 20%. Крім того, підприємство планує інвестиції в розмірі 95 млн грн у порівнянні з 31 млн грн в минулому році і 149 млн грн в 2016 році.