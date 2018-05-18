Світовий банк інвестував в українські проекти приблизно 12 млрд доларів

Як пояснює прем'єр-міністр України, за 25 років СБ реалізував понад 70 важливих проектів вартістю близько 12 млрд доларів

За 25 років Україна та Світовий банк реалізували понад 70 важливих проектів вартістю близько 12 млрд доларів. Про це в мережі Facebook повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

“За столом переговорів делегація Групи Світового банку. Рівень нашої співпраці доволі високий. За 25 років ми реалізували понад 70 важливих проектів вартістю близько 12 млрд доларів.Така підтримка потрібна нам і сьогодні, коли ми одночасно проводимо не просто секторальні реформи, а фундаментальні зміни в різних сферах — від освіти до державної служби, державних закупівель та державних підприємств”, — йдеться в повідомлені.