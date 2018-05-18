Енхол відкрив новий завод із виробництва сонячних панелей

За 3 місяці 2018 го встановлено 100 МВт, що становить майже половину потужностей сонячних електростанцій, введених за весь 2017 рік

Компанія Енхол в березні 2018 року відкрила завод із виробництва фотоелектричних модулів для сонячних електростанцій в місті Енергодар Запорізької області, інформує НВ-Бізнес.

Про це повідомила прес-служба Держенергоефективності.

Зараз загальна потужність технологічної лінії становить 15 МВт на рік.

У Держенергоефективності також зазначають, що розвиток сонячної енергетики в Україні набирає обертів. Тільки за 3 місяці 2018 го встановлено 100 МВт, що становить майже половину потужностей сонячних електростанцій, введених за весь 2017 рік.

Стрімко зростає і попит на сонячні панелі і серед приватних домогосподарств. Якщо на початку 2015 тільки 40 сімей встановили приватні сонячні станції, то станом на кінець першого кварталу 2018 року — вже 3553 родини перейшли на сонячну електроенергію.