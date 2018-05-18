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Точка зору бізнесу

LIM-2018
Пятница, 18 мая 2018 12:22

Уряд планує продати лише чверть акцій "Турбоатома"

Уряд планує продати лише чверть акцій &quot;Турбоатома&quot;

Гройсман додав, що йдеться тільки про те, щоб залучити відомого світового інвестора

Уряд хоче залучити до управління ПАТ "Турбоатом" міжнародну компанію шляхом продажу 20-25% акцій, передає Укрінформ.

Про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Турбоатом це унікальне підприємство, яке не може бути приватизоване. Але держава володіє не 100% акцій, там є приватний капітал. У нас є мета — 51% залишити у власності держави (це буде державна компанія). А ще — на 20-25% залучимо міжнародного партнера з бездоганною репутацією та ім'ям, світовий відомий бренд", — сказав Гройсман.

На його думку, залучення іноземного партнера дасть змогу розширити виробництво на Турбоатомі та збільшити кількість робочих місць з 3 до 7 тис.

"Щоб ми працювали не лише на нашу промисловість, але і на весь світ", — додав Гройсман.

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