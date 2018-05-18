Уряд планує продати лише чверть акцій "Турбоатома"

Гройсман додав, що йдеться тільки про те, щоб залучити відомого світового інвестора

Уряд хоче залучити до управління ПАТ "Турбоатом" міжнародну компанію шляхом продажу 20-25% акцій, передає Укрінформ.

Про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Турбоатом це унікальне підприємство, яке не може бути приватизоване. Але держава володіє не 100% акцій, там є приватний капітал. У нас є мета — 51% залишити у власності держави (це буде державна компанія). А ще — на 20-25% залучимо міжнародного партнера з бездоганною репутацією та ім'ям, світовий відомий бренд", — сказав Гройсман.

На його думку, залучення іноземного партнера дасть змогу розширити виробництво на Турбоатомі та збільшити кількість робочих місць з 3 до 7 тис.

"Щоб ми працювали не лише на нашу промисловість, але і на весь світ", — додав Гройсман.