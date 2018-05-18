Великі газотрейдери зацікавились новим маршрутом імпорту газу в Україну

Одразу 11 компаній з Європи та України виявили бажання транспортувати газ через Трансбалканський трубопровід

11 великих європейських та українських газотрейдерів зацікавилися транспортуванням природного газу Трансбалканським трубопроводом з Румунії в Україну, пише НВ-Бізнес.

Про це повідомила прес-служба Укртрансгазу.

Загальна потужність становить близько 10 млрд куб. м. в рік, що вдвічі перевищує запропоновані потужності, уточнили в компанії.

В Укртрансгазі також нагадують, що транспортування стане можливим у 2020 році, після закінчення дії транзитного контракту з російським Газпромом.

"10-річний план розвитку оператора ГТС Румунії компанії SNTGN Transgaz SA включає проект з'єднання національної газотранспортної системи та румунських офшорних родовищ газу з трубопроводом Транзит-1. Оператори ГТС Румунії та України також домовилися про реконструкцію ГІС Ісакча-1, що дозволить поліпшити точність вимірювання газу і забезпечить можливість двостороннього потоку газу в цій точці з'єднання систем", — уклали в компанії.