Під кінець тижня найбільші криптовалюти подешевшали

5 з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют дешевшають у п'ятницю.

Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, передають Українські Новини.

Зокрема, за останні 24 години Bitcoin подешевшав на 3,69% до 8,1 тис. доларів, Ethereum — на 4,75% до 676 доларів, Ripple — на 5,21% до 0,6674 доларів, Bitcoin Саѕһ — на 7,94% до 1,2 тис. доларів і EOS — на 7,14% до 13 доларів.

Капіталізація Bitcoin становить 137,2 млрд доларів, Ethereum — 67,2 млрд, Ripple — 26,1 млрд, Bitcoin Саѕһ — 20,6 млрд, EOS — 10,8 млрд доларів.

Обсяг операцій за минулу добу склав: Bitcoin — 5,8 млрд доларів, Ethereum — 2,4 млрд, Ripple — 0,3 млрд, Bitcoin Саѕһ — 0,8 млрд, EOS — 1,3 млрд доларів.