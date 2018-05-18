Лоукостер SkyUp отримав право на польоти

Новий український лоукост-авіаперевізник SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання рейсів, інформують Фінанси.

Про це повідомили в прес-службі компанії.

Польоти нова авіакомпанія почне виконувати орієнтовно наступного тижня. На першому етапі SkyUp буде використовувати два 189-місцевих Boeing 737-800 2013 року випуску, які раніше літали в Malaysia Airlines. Зараз ці авіалайнери проходять перефарбовування в Братиславі та Стамбулі. Їм вже присвоєні українські реєстраційні номери UR-SQA і UR-SQB. Пізніше компанія поповнить парк 149-місцевим Boeing 737-700.

На першому етапі SkyUp виконуватиме чартерні міжнародні рейси для туроператора Join UP, власники якого значаться кінцевими бенефіціарами нового авіаперевізника.

Пізніше компанія приступить до виконання внутрішніх польотів за маршрутами Київ-Одеса і Харків-Одеса, які будуть здійснюватися за лоукост-концепції.