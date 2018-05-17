Українці значно збільшили кількість платежів через мобільні телефони

Гендиректор Mastercard в Україні, Молдові, Грузії і країнах Центральної Азії підкреслила, що у світі за рік кількість платежів за допомогою мобільних телефонів зросла в 4 рази, а в Україні — в 14

Кількість платежів, здійснюваних з допомогою мобільних телефонів, в Україні у 2017 році порівняно з 2016 роком зросла в 14 разів, інформує УНІАН.

Про це в ході презентації сервісу Apple Pay повідомила генеральний директор Mastercard в Україні, Молдові, Грузії і країнах Центральної Азії Віра Платонова.

"Україна має дуже розвинений ринок з точки зору безконтактних платежів. У світі за рік кількість платежів за допомогою мобільних телефонів зросла в 4 рази, а в Україні ця цифра — 14. В 14 разів лише за минулий рік збільшилася кількість платежів за допомогою мобільних пристроїв в нашій країні",- сказала вона.

Платонова зазначила, що українці найчастіше розплачуються мобільними пристроями в ресторанах, торгових мережах, на заправках і в транспорті.

"За три роки існування платіжного рішення, введеного Mastercard з партнерами в метро, було проведено 25 мільйонів транзакцій. І ми впевнені, що вони будуть збільшуватися в геометричній прогресії завдяки Apple Pay", — сказала директор компанії.