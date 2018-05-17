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LIM-2018
Четверг, 17 мая 2018 16:31

Українська економіка отримала від Німеччини інвестицій на 1,8 млрд доларів

Українська економіка отримала від Німеччини інвестицій на 1,8 млрд доларів

За весь час, станом на 31 грудня 2017 року, німецькі інвестиції досягли позначки у 1,8 млрд доларів

Німецькі інвестиції в українську економіку досягли позначки у 1,8 млрд доларів. Про це на конференції “Діємо разом: партнерство та діалог” заявив міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, передає УНН  з посиланням на прес-службу МЕРТ.

“Німецькі інвестиції в українську економіку у 2017 році зросли на 208 млн доларів. За весь час, станом на 31 грудня 2017 року, німецькі інвестиції досягли позначки у 1,8 млрд доларів”, — повідомив Кубів.

Також він зазначив, що Німеччина є одним із найбільших торгівельних партнерів України. Другий рік поспіль обсяг двосторонньої торгівлі зростає і за 2017 склав 8,1 млрд доларів.

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