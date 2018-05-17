Українська економіка отримала від Німеччини інвестицій на 1,8 млрд доларів

За весь час, станом на 31 грудня 2017 року, німецькі інвестиції досягли позначки у 1,8 млрд доларів

Німецькі інвестиції в українську економіку досягли позначки у 1,8 млрд доларів. Про це на конференції “Діємо разом: партнерство та діалог” заявив міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів, передає УНН з посиланням на прес-службу МЕРТ.

“Німецькі інвестиції в українську економіку у 2017 році зросли на 208 млн доларів. За весь час, станом на 31 грудня 2017 року, німецькі інвестиції досягли позначки у 1,8 млрд доларів”, — повідомив Кубів.

Також він зазначив, що Німеччина є одним із найбільших торгівельних партнерів України. Другий рік поспіль обсяг двосторонньої торгівлі зростає і за 2017 склав 8,1 млрд доларів.