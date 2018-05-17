ПриватБанк запустив сервіс Apple Pay

На думку міністра фінансів Олександра Данилюка, прихід в Україну такого популярного платіжного сервісу є показником привабливості українського ринку для світових інноваційних компаній

Найбільший в Україні державний ПриватБанк (Київ) у четвер запустив у країні платіжний сервіс Apple Pay, пише Інтерфакс-Україна.

"Apple Pay в Україні! Відсьогодні ПриватБанк запустив цей популярний у світі сервіс платежів", — написав міністр фінансів Олександр Данилюк уранці на своїй сторінці в соцмережі Facebook. На його думку, це є показником привабливості українського ринку для світових інноваційних компаній.

ПриватБанк у релізі підтвердив цю інформацію, уточнивши, що для використання зазначеного платіжного сервісу потрібно підключити кредитну або дебетову картку банку Visa або Mastercard через додаток Privat24 або Wallet.

"У магазинах розплачуватися за допомогою Apple Pay можна з iPhone SE, iPhone 6 і пізніших моделей, а також з Apple Watch", — ідеться в повідомленні фінустанови.

Голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл пізніше на брифінгу зазначив, що прихід в Україну Apple Pay на практиці означає прорив У державній програмі cashless.

"Для України це великий крок, з одного боку, з точки зору інновацій, з іншого боку — з точки зору державної програми cashless. Це великий крок уперед. Думаю, для України це дуже важливо", — сказав він.

Керівник роздрібного бізнесу ПриватБанку Олексій Шабан додав, що прихід на український ринок однієї з провідних світових технологій мобільних платежів стає вирішальним стимулом для великого та малого бізнесу до активного переходу на cashless-технології. "Уже за перший місяць роботи в Україні Apple Pay ми розраховуємо на значне збільшення частки мобільних платежів наших клієнтів", — додав він.

О.Шабан зазначив, що наразі користувачами мобільного додатка "Приват24" є понад 2 млн клієнтів банку.

За словами генерального директора представництва Mastercard Europe в Україні Віри Платонової, кількість платежів за допомогою мобільного телефону в Україні в 2017 році зросла в 14 разів, що й зумовило прихід Apple Pay.

"Україна — дуже розвинений ринок з точки зору безконтактних платежів. У світі за 2017 рік кількість платежів за допомогою мобільного телефону зросла вчетверо, а в Україні — в 14 разів. Тому недивно, що Apple Pay прийшов в Україну — одну з перших країн у нашому регіоні", — сказала вона.

Як зазначила В.Платонова, українці найчастіше розплачуються за допомогою мобільних пристроїв у торговельних мережах, на транспорті, в ресторанах і на заправках.

"Платежі за допомогою мобільного телефону цілком безпечні, рівень шахрайства за цими транзакціями практично дорівнює нулю", — додала гендиректор представництва Mastercard Europe в Україні.