У ЄС назвали умови надання Україні інвестицій на 500 млн євро

Україна може отримати 500 млн євро, якщо ухвалить закон про бізнес-омбудсмена, створить незалежного регулятора ринку енергетики, а також скасуває е-декларування для антикорупційних активістів

Україна повинна довести свою спроможність у ефективному освоєнні наданих їй коштів та провести низку реформ, для того, щоб залучати нові інвестиції. Про це повідомив на прес-конференції щодо Плану запуску зовнішніх інвестицій ЄС в Україні депутат Сейму Литовської Республіки, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, передає УНН.

"Проект "Контракт "Реформи заради інвестицій", запропонований Єврокомісаром з питань сусідства Йоганнесом Ганом, говорить про початкову стадію. В ньому закладається 50 млн євро допомоги від ЄС, але загалом за цією фінансовою технологією виходить 500 млн євро на цей рік. У цьому контракті ставиться питання про проведення трьох конкретних реформ заради інвестицій", - повідомив Андрюс Кубілюс.

Як уточнив він, відповідно до цього контракту, Україна має: ухвалити закон про бізнес-омбудсмена, створити незалежного та ефективного регулятора ринку енергетики, а також скасувати е-декларування статків антикорупційними активістами.

"Якщо це зробити, то ці гроші 500 млн євро (від різних інвесторів), в тому числі 50 млн євро від ЄС, Україна могла б отримати", - зауважив Андрюс Кубілюс.

Екс-прем'єр Литви також додав, що якщо Україна за рік використає ті 5 млд євро, які були надані після 2014 року, то країна може розраховувати на нові гроші, у такому ж обсязі, тобто щороку 5 млрд євро.

Андрюс Кубілюс пояснив, що Україна має велику проблему – уряд має продемонструвати значно більшу ефективність використання тих грошей, які вже були обіцяні. Наразі Україна не може розраховувати на новий значний пакет фінансової допомоги.

"Оскільки за нашими розрахунками, після Майдану Україні було запропоновано 7 млрд євро допомоги для інвестицій у реальну економіку, із яких освоєно лише 1,5 млрд євро. Тобто 5 млрд не використані. Тому ми говоримо про те, що уряд має зробити такі два кроки за цей рік. Перше – ефективно використати старі гроші, створити перелік пріоритетних проектів, розібратись з тим, хто займається підготовкою цих проектів, другий – це конкретна програма реформ. Якщо ці два кроки будуть виконані, то Україна могла б розраховувати на нові гроші у більшій кількості. Є різні джерела їх залучення: План зовнішніх інвестицій ЄС, Європейський інвестиційний банк, Світовий Банк тощо", - зауважив він.