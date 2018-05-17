Банки об'єднаються щоб поверненути проблемні кредити

Заступник глави НБУ розповіла про готовність українських банків об'єднатись для спільної боротьби проти недобросовісних позичальників

Українські банки готові об'єднатися проти недобросовісних позичальників для повернення проблемних кредитів, повідомляє УНІАН.

Про це заявила заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова, виступаючи на міжнародній конференції, присвяченій ринку проблемних активів.

"За роки незалежності у нас так і не запрацювало консорціумне (за участю кількох банків) кредитування, на жаль, але можливо, запрацює консорціумний повернення кредитів. Сьогодні банки вже готові до спільної боротьби проти тих, хто не хоче вести жодних переговорів щодо реструктуризації", — сказала Рожкова.

За її словами, майже 70% "поганих" боргів концентрують 20% позичальників.

"Це достатньо відомі бізнес-групи, які сьогодні присутні на ринку і продовжують працювати, частково повертаються до списків "Форбс" і при цьому продовжують не обслуговувати свої кредитні борги в банківському секторі", — додала Рожкова.