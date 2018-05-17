Українці почали більше користуватись безготівковим розрахунком

За результатами першого кварталу 2018 року частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій підвищилася до 44,4% і склала 272,6 млрд грн, пише Укрінформ.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

«Українці активніше використовують платіжні картки для щоденних безготівкових розрахунків. Безготівкова оплата товарів та послуг стала вже звичною справою для мільйонів українських громадян. Про це свідчить статистика Національного банку щодо безготівкових розрахунків із використанням платіжних карток українських банків за перший квартал 2018 року. Так, за результатами першого кварталу 2018 року частка безготівкових розрахунків за обсягом операцій підвищилася до 44,4% і склала 272,6 млрд грн. Це на 5,1% більше порівняно з підсумками 2017 року (39,3%). Для порівняння, цей показник у 2012 році складав лише 12,4%, 2015 — 31,2%, 2016 — 35,5% відповідно», — йдеться в повідомленні НБУ.

Розподіл безготівкових операцій з використанням платіжних карток за звітний період свідчить, що: найбільший обсяг безготівкових операцій припадав на операції у мережі Інтернет — 40,5% (середній чек — 403 грн), найбільша кількість — на розрахунки в торговельній мережі — 50,6% (середній чек — 237 грн).

Загальна кількість платіжних карток в Україні станом на 1 квітня 2018 року становила 59,9 млн шт., із яких майже 34,8 млн шт. — активних (58%). Кількість безконтактних платіжних карток також продовжує зростати. За перший квартал 2018 року їх кількість збільшилася на 5% і склала 2,9 млн шт. Спостерігається і тенденція розширення платіжної інфраструктури. Так, кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, що надають своїм клієнтам можливість здійснювати безготівкові розрахунки за допомогою платіжних карток, протягом першого кварталу 2018 року зросла на 2,3% (на 4 029 од. у порівнянні з початком року) і становила 177,8 тис. од.

За цей період мережа платіжних терміналів зросла на 2,4% та станом на 1 квітня 2018 року становила 257,7 тис. шт., із яких 92% — торговельні платіжні термінали. При цьому, на один торговельний платіжний термінал на місяць припадало 476 операцій на суму майже 113 тис. грн.

Загальна кількість банкоматів в Україні залишилася майже без змін і склала 18,6 тис. шт. Разом із тим, кількість програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС) зменшилася на 3,7%, склавши 16,4 тис. шт. Традиційними залишаються значення показників українського ринку платіжних карток у регіональному розрізі. За кількістю платіжних карток та платіжних пристроїв для їх обслуговування у регіональному розрізі домінують м. Київ, Дніпропетровська та Харківська області. Серед банків за кількістю емітованих платіжних карток та ступенем розгалуженості інфраструктури їх обслуговування лідерами залишалися ПАТ КБ "ПриватБанк", АТ "Ощадбанк" та АТ "Райффайзен Банк Аваль" відповідно.