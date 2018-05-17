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Четверг, 17 мая 2018 11:54

Найбільші криптовалюти перешли до росту

Найбільші криптовалюти перешли до росту

В четвер найпопулярніші криптовалюти припинили падіння,  Bitcoin знову подорожчав до 8,3 тис доларів

5 з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют дорожчають у четвер. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, передають Українські Новини.

Зокрема, за останні 24 години Bitcoin подорожчав на 1,63 до 8,4 тис. доларів, Ethereum — на 3,12% до 711 доларів, Ripple — на 3,20% до 0,7076 доларів, Bitcoin Саѕһ — на 4,14% до 1,3 тис. доларів, EOS — на 9,93% до 14 доларів.

Капіталізація Bitcoin становить 142,8 млрд доларів, Ethereum — 70,7 млрд, Ripple — 27,7 млрд, Bitcoin Саѕһ — 22,4 млрд, EOS — 11,7 млрд доларів.

Обсяг операцій за минулу добу становив: Bitcoin — 6,2 млрд доларів, Ethereum — 2,3 млрд, Ripple — 0,3 млрд, Bitcoin Саѕһ — 0,8 млрд, EOS — 1,6 млрд доларів.

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