Експорт України до Польщі досяг 11,4 млрд доларів

За перший квартал експорт товарів до Польщі зріс на 10,3%, імпорт — на 13,2%

Експорт українських товарів у першому кварталі 2018 року зріс на 10,3%, досягнувши $11,4 млрд. Одночасно імпорт товарів в Україну зріс на 13,2%, склавши $12,6 млрд, пише НВ-Бізнес.

Про це повідомляє Держстат.

Зокрема, експорт до Польщі, зріс на 31,7%, майже "наздогнав" показник експорту в Росії. У Польщі було експортовано товарів на суму $816,2 млн.

При тому, що РФ залишилася найбільшим ринком збуту українських товарів, експорт в цю країну впав порівняно з аналогічним періодом минулого на 7,6%. У цілому в Росія в першому кварталі було експортовано товарів на $853 млн.

У топ-5 найбільших ринків збуту українських товарів також Італія ($709,3 млн, зростання на 25%), Туреччина ($702,8 млн, зростання на 12,4%), а також Німеччина (483,2 млн, зростання на 34,2%).

Таким чином, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило $1,2 млрд. Це дещо більше, ніж в першому кварталі минулого року — $794,1 млн.

При цьому експорт в країни ЄС зріс на 27,4% — до $5,07 млрд. Для порівняння — експорт в країни СНД зріс на 7,2% — до $1,6 млрд.