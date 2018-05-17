100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

LIM-2018
Четверг, 17 мая 2018 11:23

Експорт України до Польщі досяг 11,4 млрд доларів

Експорт України до Польщі досяг 11,4 млрд доларів

За перший квартал експорт товарів до Польщі зріс на 10,3%,  імпорт — на 13,2%

Експорт українських товарів у першому кварталі 2018 року зріс на 10,3%, досягнувши $11,4 млрд. Одночасно імпорт товарів в Україну зріс на 13,2%, склавши $12,6 млрд, пише НВ-Бізнес.

Про це повідомляє Держстат.

Зокрема, експорт до Польщі, зріс на 31,7%, майже "наздогнав" показник експорту в Росії. У Польщі було експортовано товарів на суму $816,2 млн.

При тому, що РФ залишилася найбільшим ринком збуту українських товарів, експорт в цю країну впав порівняно з аналогічним періодом минулого на 7,6%. У цілому в Росія в першому кварталі було експортовано товарів на $853 млн.

У топ-5 найбільших ринків збуту українських товарів також Італія ($709,3 млн, зростання на 25%), Туреччина ($702,8 млн, зростання на 12,4%), а також Німеччина (483,2 млн, зростання на 34,2%).

Таким чином, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило $1,2 млрд. Це дещо більше, ніж в першому кварталі минулого року — $794,1 млн.

При цьому експорт в країни ЄС зріс на 27,4% — до $5,07 млрд. Для порівняння — експорт в країни СНД зріс на 7,2% — до $1,6 млрд.

Прочитано 66 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Ціни на нафту знову пішли вгору Найбільші криптовалюти перешли до росту »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
Ukrainian-ID
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.