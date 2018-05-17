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Четверг, 17 мая 2018 10:15

В Україні збільшився імпорт авто

В Україні збільшився імпорт авто

За перший квартал 2018 року, імпорт авто в Україну зріс на третину, більше половини — машини з пробігом 

Імпорт автомобільного транспорту в Україну в січні-березні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 31% — до 51,2 тис. одиниць, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром", інформує УНІАН

Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих за три місяці до країни автомобілів становила 665,7 млн дол. 

При цьому в структурі імпорту найбільшу частку зайняли легкові автомобілі, поставки яких, порівняно з першим кварталом 2017 року зросли на 43% — до 41,522 тис. шт. В грошовому обчисленні імпорт легкових авто становив 459,3 млн дол. 

Більше половини (57%) імпортованих з січня по березень поточного року легкових автомобілів — машини з пробігом. На їх купівлю українські автовласники витратили загалом понад 128 млн дол. 

Найбільшим постачальником легкових іномарок в Україну стала Німеччина, з якої до країни прибуло 8120 машин на 81,3 млн дол. Основну масу в цій кількості зайняли вживані автомобілі — 7171 шт. 

З США за три місяці імпортували 4843 легкових авто на 58,5 млн дол., абсолютна більшість з яких (4177 шт.) — авто з пробігом. 

Третьою за обсягами поставок легкових автомобілів стала Японія з показниками 3891 авто на 67,6 млн дол. При цьому 2/3 японського імпорту — нові автомобілі. 

На четвертому місці Франція з результатом 3838 легкових авто, за які було сплачено 17,3 млн дол. Понад 93% французького автоімпорту припало на секонд-хенд. 

 

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