Аеропорт "Київ" виділить 500 млн грн на розширення термінала "А"

Міжнародний аеропорт спрямує свої капіталовкладення в обсязі близько 500 млн грн на розширення термінала "А" у 2018-2019 роках

Міжнародний аеропорт "Київ" імені І. Сікорського (Жуляни) планує інвестувати 500 млн грн у розширення терміналу "А" в 2018-2019 роках, заявив глава ради директорів аеропорту Денис Костржевський, передає Інтерфаус-Україна.

"У цьому році капіталовкладення в обсязі близько 500 млн грн будуть спрямовані на розширення термінала "А". У планах здати термінал до травня 2019 року", — сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Д.Костржевський також нагадав, що в 2017 році управляюча компанія "Майстер-Авіа" побудувала в аеропорту новий перон площею 25 тис. квадратних метрів.

Також, за його словами, "Майстер-Авіа" провела детальний аналіз і розробила проект реконструкції злітно-посадкової смуги (ЗПС) аеропорту, що передбачає подовження смуги на 600 м, а також зміцнення смуги до характеристик, що дозволяють приймати повітряні судна типу Airbus А321 і Boeing 737-900.

"Для цього потрібно вирішити юридичне і технічне питання: довідведення земельної ділянки для аеропорту та подовження ЗПС в умовах пересіченного рельєфу місцевості. Це складно, але це є в проекті і, швидше за все, буде робитися. Орієнтовна вартість такої реконструкції становить EUR84 млн. Аеропорт "Київ" уже звернувся до Київської міськдержадміністрації з проханням або виділити необхідну суму, або розпочати процес залучення інвестора", — заявив Д.Костржевський.

Він також наголосив, що вважає логічним проведення реконструкції ЗПС аеропорту за рахунок бюджетних коштів. "Держава або місто зацікавлені в тому, щоб аеропорт працював і розвивався. Але якщо буде прийнято рішення про державно-приватне партнерство, то брати участь компанії "Майстер-Авіа" чи ні — залежатиме від пропозицій з боку чиновників", — зазначив він.

Міжнародний аеропорт "Київ" розташований в діловому центрі столиці у 7 км від центру міста. За кількістю рейсів і пасажиропотоку посідає 2-е місце в Україні.

В аеропорту розташовані три термінали загальною площею 21 тис. кв. м. Окремий термінал для бізнес-авіації — "В" — входить до системи FBO. ЗПС аеропорту дозволяє приймати повітряні судна типу B-737, A-320.

У І кварталі 2018 року аеропорт обслужив 442 тис. пасажирів, що на 50,4% більше, ніж в І кварталі 2017 року. Кількість пасажирів, обслужених на міжнародних рейсах, становила — 423,9 тис. осіб, на внутрішніх — 18,1 тис. осіб.