Японія планує інвестувати в сонячну енергетику в Чорнобилі

Японські підприємці зацікавлені у перетворенні Чорнобильської зони відчуження на центр відновлюваної енергетики, для чого мають намір інвестувати у сонячні, водневі та інші проекти. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак за результатами зустрічі у Токіо (Японія) з Державним міністром економіки, торгівлі і промисловості Японії Йоджі Муто, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.

“Японські колеги висловили підтримку уряду України і зокрема, нашому Міністерству щодо повернення у господарське використання інфраструктури ЧАЕС. Більше того, можемо очікувати на прихід японських компаній в Чорнобильську зону відчуження із сонячними, водневими та іншими проектами, націленими на розвиток відновлювальної енергетики”, — заявив міністр.

Водночас державний міністр економіки, торгівлі і промисловості Японії Йоджі Муто підтвердив готовність співпрацювати з Україною у багатьох сферах. Зокрема, у питаннях протидії зміні клімату, які є ключовими у контексті нової енергетичної політики Японії та України.

Примітно, що Японія є однією з найактивніших країн світу з реалізації нової кліматичної політики та переходу до низьковуглецевої економіки. У свою чергу Остап Семерак повідомив, що 60% парникових газів в Україні генерують саме об’єкти української енергетики.

“Зменшення цього показника може бути спільним україно-японським проектом. Адже світовий тренд зменшення викидів — це не лише екологічна безпека кожного мешканця планети, але й економіка майбутнього з її електромобілями та іншими надсучасними технологіями. Для України такий шлях означає додаткові інвестиції та конкурентні товари на світових ринках. У цьому бачу наш великий шанс”, — резюмував Семерак.

Україна і Японія співпрацюють у питаннях ядерної безпеки та подоланні наслідків як аварії на станції “Фукусіма”, так і в Чорнобилі. З 2016 року країни перебувають у якості непостійних членів РБ ООН. Вони опікуються питаннями ядерної безпеки. Науковці обох країн удосконалюють радіаційний контроль у зоні ЧАЕС і готують рекомендації щодо екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій.