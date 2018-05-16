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Open economic forum
Среда, 16 мая 2018 16:43

Два світові бренди планують вийти на ринки України вже цього року

Два світові бренди планують вийти на ринки України вже цього року

Шведські компанії IKEA та H&M вже цього року хочуть вийти на українські ринки

Україна вітає той факт, що відомі шведські компанії IKEA та H&M вже цього року вийдуть на ринок нашої держави, передає Укрінформ.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з міністром закордонних справ Швеції Маргот Вальстрьом у Стокгольмі, повідомляє Урядовий портал.

"Україна є привабливим місцем для багатьох шведських компаній, які бажають розширити свій бізнес. Ми вітаємо той факт, що вже цього року відомі шведські компанії IKEA та H&M вийдуть на ринок України", — сказала Климпуш-Цинцадзе. 

Вона звернула увагу на значний прогрес у сфері торгово-економічної співпраці: за останній рік товарообіг між Україною та Швецією зріс на 4,2% порівняно з 2016 роком і склав 510,9 млн дол. США. 

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