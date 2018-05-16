Приблизно 70% цінних паперів банків-банкрутів визнано «сміттєвими»

ФГВФО пояснює, що попри заявлену балансову вартість таких цінних паперів за всіма банками у 12,75 млрд грн, їх незалежна оцінка склала 2,97 млрд грн

На балансі банків, що ліквідуються та перебувають в управлінні Фонду гарантування, обліковуються «сміттєві» цінні папери, вартістю понад 12,75 млрд грн. Це – майже 70% від обсягу загального портфелю цінних паперів неплатоспроможних банків, пише Мінфін.

Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Як зазначається, сьогодні в управлінні ФГВФО знаходиться 93 банки: у 2 із них триває тимчасова адміністрація та ще в 91 банку – ліквідація.

Із них найбільше «сміттєвих» цінних паперів перебувають на балансі:

— Дельта Банк – на суму 2,95 млрд грн;

— Хрещатик – на 1,87 млрд грн;

— Банк Форум – на 1,28 млрд грн;

— Банк Фінанси та кредит – на 1,11 млрд грн;

— Надра – на суму 1 млрд грн.

«Попри заявлену балансову вартість таких цінних паперів за всіма банками у 12,75 млрд грн, їх незалежна оцінка, визначена сертифікованими суб’єктами оціночної діяльності, склала 2,97 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

При цьому отримати навіть цю суму від продажу цих активів – фактично неможливо, адже більшість компаній-емітентів від початку мали ознаки фіктивних, фактично припинили своє існування. Самі ж цінні папери часто випускалися із порушеннями.

Протягом останніх 12 місяців було реалізовано цінні папери на загальну суму 0,17 млрд грн. Загалом на продаж Фондом виставлено цінні папери, балансовою вартістю 7,41 млрд грн, або ж 40% від портфелю цінних паперів банків, що ліквідуються.

Крім того, майже 10% від загального кредитного портфелю банків, що ліквідуються (заборгованістю майже 37 млрд грн), – це кредити, заставою за якими виступають «сміттєві» цінні папери.