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Среда, 16 мая 2018 15:23

Європарламент надасть кредити Україні на суму до 1 мільярда євро

Європарламент надасть кредити Україні на суму до 1 мільярда євро

Європарламент прийняв рішення надати макрофінансову допомогу Україні у вигляді кредитування на суму до 1 млрд євро

У Комітеті закордонних справ Європарламенту 16 травня проголосували за надання макрофінансової допомоги Україні. Так, Євросоюз надасть Україні макрофінансову допомогу на загальну суму до 1 мільярда євро, передає УНІАН

Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. 

"Комітет у закордонних справах Європарламенту проголосував за надання макрофінансової допомоги для України, але додав поправку, згідно з якою "склад Центральної виборчої комісії України має відображати політичний баланс, що представляє усі політичні сили, особливо ті, які представлені в Раді", — йдеться в повідомленні журналіста. 

 

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