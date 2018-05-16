Європарламент надасть кредити Україні на суму до 1 мільярда євро

Європарламент прийняв рішення надати макрофінансову допомогу Україні у вигляді кредитування на суму до 1 млрд євро

У Комітеті закордонних справ Європарламенту 16 травня проголосували за надання макрофінансової допомоги Україні. Так, Євросоюз надасть Україні макрофінансову допомогу на загальну суму до 1 мільярда євро, передає УНІАН.

Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Комітет у закордонних справах Європарламенту проголосував за надання макрофінансової допомоги для України, але додав поправку, згідно з якою "склад Центральної виборчої комісії України має відображати політичний баланс, що представляє усі політичні сили, особливо ті, які представлені в Раді", — йдеться в повідомленні журналіста.