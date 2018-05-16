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Open economic forum
Среда, 16 мая 2018 14:42

Україна наростила товарообіг сільгосптоварами з країнами ЄС до 2,2 млрд доларів

Україна наростила товарообіг сільгосптоварами з країнами ЄС до 2,2 млрд доларів

За перший квартал  імпорт зріс до  $669 млн (+ 27%), експорт — до $1,513 млрд (+ 15%) порівняно із відповідним періодом 2017 року

Обіг торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та Європейським Союзом в січні-березні 2018 року становив $2,2 млрд, повідомляється на сайті Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", пише Інтерфакс-Україна.

Як зазначив заступник директора ННЦ Микола Пугачов, слова якого наводяться в повідомленні, позитивне сальдо становило $845 млн.

"У першому кварталі відбулося збільшення як імпорту — до $669 млн (+ 27%), так і експорту — до $1,513 млрд (+ 15%) порівняно із відповідним періодом 2017 року", — зазначено в повідомленні.

Найбільшими торговельними партнерами для України в ЄС залишаються — Іспанія, Нідерланди, Італія, Польща, Німеччина і Франція, з сукупною часткою в обігу агропродукції понад 72%.

Згідно з повідомленням, основні обсяги поставок до Європи Україна забезпечує за рахунок зернових і олійних культур, а також соняшникової олії та макухи.

Водночас Україна імпортує з країн — членів ЄС переважно зернові культури, насіння олійних, какао-боби і шоколад, різні харчові продукти, відходи переробної промисловості, спирт і алкогольні напої.

М.Пугачов також уточнив, що за три місяці 2018 року українські експортери повністю використовували безмитні квоти на пшеницю, кукурудзу, мед, яблучний і виноградний соки, солод, квартальну квоту на м'ясо птиці, а також піврічну — на вершкове масло, уточнив він. Додавши, що за більшістю інших продуктів середній відсоток використання квот є досить низьким.

"У 2018 році планово зростають квоти на окремі товарні позиції. Зокрема: цукор, крохмаль, соки, висівки, ячмінну крупу, пшеницю, кукурудзу, баранину тощо. Крім того, діють додаткові преференційні квоти для України на вісім товарів: мед, виноградний сік, ячмінну крупу, оброблені томати, овес, пшеницю, кукурудзу і ячмінь", — додав експерт.

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