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LIM-2018
Среда, 16 мая 2018 12:45

Найбільші криптовалюти впали в ціні

Найбільші криптовалюти впали в ціні

Всі найбільші за капіталізацією криптовалюти подешевшали, зокрема, за останні 24 години Bitcoin подешевшав на 5,68% до 8,3 тис. доларів

Сьогодні вранці, 16 травня, найпопулярніша в світі криптовалюта Bitcoin продовжує дешевшати і наближається до рівня підтримки в районі 8 тисячі доларів. Про це свідчать дані торгів, інформує Фінанси.

Повідомляється, що на поточний момент Bitcoin подешевшав на 5,8%, до 8,249 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта знижувалася в ціні на 6,3%, до 8,21 тисячі доларів. Слідом за Bitcoin альтернативні криптовалюти традиційно також демонструють падіння в ціні.

Зокрема, вартість Ethereum знизилася на 6,23%, до 688,5 долара, Ripple — на 8,5%, до 0,69 долара, Bitcoin Cash — на 11,6%, до 1262,3 долара. Крім цього, було відзначено, що станом на 16 травня капіталізація ринку криптовалют досягла 376,73 мільярда доларів, при цьому близько 37% ринку припадає на частку Bitcoin.

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