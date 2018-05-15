Якою має бути державна політика, аби бізнес платив високі зарплати?

18 травня в Києві в Grand Hall Chamber Plaza (вул. Велика Житомирська, 33) відбудеться III Open Economic Forum"Економічне зростання та створення робочих місць: порядок денний для України". Форум збире понад 300 підприємців, які розглянуть актуальне питання: "Як розвивати економіку, аби стимулювати бізнес відповідально ставитися до податків та збільшувати заробітні плати, а економічно активне населення працездатного віку – до праці в Україні?

Українська Рада Бізнесу, як організатор Форуму, збирає публічну дискусію представників влади, бізнес об‘єднань та експертного середовища для обговорення ролі держави в стимулюванні бізнесу до внутрішньої модернізації, детінізації, збільшення зарплат на своїх підприємствах.

Дослідження, Київського міжнародного інституту соціології на замовлення ZN.UA, показує, що високий рівень зарплати є вирішальним фактором для трудових мігрантів з України: 45% з них готові виїхати за кордон в пошуках більш високого заробітку, 32% прагнуть жити в комфортніших умовах, 5,6% не витримують тиску корупції. Реальні масштабні інвестиції в країну не заходять, а у малого та середнього бізнесу немає поля для новацій і створення продукції з високою доданою вартістю, що створило б основу для збільшення зарплат.

На форумі буде презентовано 2 макроекономічних дослідження: "Порівняльний аналіз оподаткування фонду заробітних плат та видатків бюджету в окремих країнах СНД, ЄС, Азії, Латинської Америки" (автори: Володимир Дубровський -- старши економіст CASE-Ukraine та В'ячеслав Черкашин -- фахівець з питань податкової політики Реанімаційного Пакету Реформ); "Аналітична робота щодо оцінки переваг і недоліків варіантів зменшення можливостей для ухилення від оподаткування при імпорті та продажах товарів" авторства директора Інституту соціально-економічної трансформації Іллі Несходовського та В'ячеслава Черкашина.

На думку профільних бізнес-асоціацій УРБ, основних ресурсів для збільшення зарплат декілька: вирівнювання умов ведення бізнесу, реальна детінізація, інституціональні реформи ГФС та митниці, зниження навантаження на фонд оплати праці, масштабні програми модернізації бізнесу.

Учасники III Open Economic Forum сформують перелік першочергових реформ, які сприятимуть стимулюванню зарплат. Якщо влада почує представників реального сектору економіки, це дозволить покращити економічні та соціальні показники країни, створити комфортні умови для життя та ведення бізнесу й стимулюватиме економічно активне населення працездатного віку залишатись в Україні. Вхід на Форум вільний за попередньої реєстрації. Реєстрація

Додаткова інформація: до участі у форумі запрошені Ніна Южаніна, голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики, Євгеній Капінус, державний секретар Мінфіну, Тетяна Острікова, голова парламентського підкомітету з питань митної справи та удосконалення Митного кодексу, Іван Міклош, голова Стратегічної групи радників з підтримки реформ, Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації, Павло Кухта, заступник Голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ, Борис Филипов, координатор сектору Управління державними фінансами Представництва ЄС в Україні, Олександр Лазарєв, співголова Митного Комітету Європейської Бізнес Асоціації, Володимир Дубровський, старший економіст, член Наглядової Ради CASE Україна, Оксана Маркарова, перший заступник міністра фінансів.

Форум відбувається за підтримки: Асоціації платників податків України, Асоціації підприємств інформаційних технологій України, "Данської Ради у справах біженців", Асоціації "Українські імпортери побутової електроніки", Реанімаційного Пакету Реформ, Української федерації індустрії безпеки, Хай-Тек Офіс Україна, CASE Україна, Американської торгівельної палати, Всеукраїнської аграрної ради, Європейської Бізнес Асоціації, Інституту соціально-економічної трансформації, Міжнародного інституту менеджменту, Торгово-промислової палати України. Інформаційні партнери: Obozrevatel.ua, "Інтерфакс-Україна", "Дзеркало тижня", журнал "Новое Время", інформаційно-аналітичний партнер "Ліга:Закон", журнал "Бізнес.UA".