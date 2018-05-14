Українстка яловичина буде експортуватись в Туреччину

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів заявляє, що Україна отримала дозвіл на експорт яловичини в Туреччину. Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

Це стало наслідком роботи технічної місії Головного директорату захисту і контролю Міністерства сільського господарства Туреччини з оцінки системи державного контролю над виробництвом яловичини. Робота над узгодженням форми ветеринарного сертифіката на експорт української яловичини в Туреччину зараз знаходиться на фінальній стадії.