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Понедельник, 14 мая 2018 17:30

Українстка яловичина буде експортуватись в Туреччину

Українстка яловичина буде експортуватись в Туреччину

Туреччина надала дозвіл на ввіз яловичини з України

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів заявляє, що Україна отримала дозвіл на експорт яловичини в Туреччину. Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

Це стало наслідком роботи технічної місії Головного директорату захисту і контролю Міністерства сільського господарства Туреччини з оцінки системи державного контролю над виробництвом яловичини. Робота над узгодженням форми ветеринарного сертифіката на експорт української яловичини в Туреччину зараз знаходиться на фінальній стадії.

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