Три українські стартапи отримали інвестиції від U.Ventures

Інвестиційний фонд U.Ventures, заснований Western NIS Enterprise Fund, інвестував $1,15 млн в українські стартапи YouTeam, 3DLook і Pufetto, йдеться в повідомленні фонду, пише Інтерфакс-Україна.

"YouTeam, 3DLOOK і Pufetto — чудові приклади українських компаній і стартапів, які створюють революційні та конкурентоспроможні продукти на міжнародному ринку. Ми з задоволенням інвестуємо в ці стартапи й переконані, що вони мають величезний потенціал до лідерства у своїх сегментах не лише в Україні, а й в усьому світі", — зазначила президент і головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund Ярослава С.Джонсон.

Стартап 3DLook створив у 2016 році підприємець з Одеси Вадим Роговський (співзасновник стартапу Clickky), розробляє технологію сканування і вимірювання людського тіла за допомогою двох фотографій зі смартфонів, використовуючи штучний інтелект, нейронні мережі та новітні технології 3D.

Відкритий у Львові в 2014 році проект YouTeam задуманий як платформа для аутстафінгу — найму технічного персоналу в компанії, що розробляють програмне забезпечення.

Pufetto — один із лідерів на ринку електронної комерції в сегменті продажу меблів, який дозволяє клієнтам самостійно створювати дизайн своїх меблів (диванів, крісел, ліжок) на базі своєї онлайн-платформи з подальшою доставкою їх "до дверей" протягом 3-4 тижнів. Pufetto реалізує меблі не лише через онлайн-платформу, а й через шоу-руми в Україні та Німеччині.

Залучені інвестиції допоможуть стартапам розвивати свою продукцію, створювати нові робочі місця і здобувати нові ринки.

"Попередньо фонд U.Ventures інвестував понад $2,3 млн у шість компаній, які мають провідні позиції у своїх сегментах не лише в Україні, а й у світі", — зазначається в повідомленні фонду.

За 23 роки успішної роботи в Україні та Молдові фонд Western NIS Enterprise Fund інвестував $172 млн у 127 компаній приблизно з 25 тис. співробітників і уможливив залучення понад $1,5 млрд в українські та молдовські компанії.

Як повідомлялося, у 2017 році Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) оголосив про відкриття нового фонду U.Ventures, який спеціалізуватиметься на інвестиціях в IТ-стартапи в Україні та Молдові на ранніх етапах їх розвитку — від посівної (seed) стадії до раунду "А".