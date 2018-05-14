УкрСиббанк планує виплатити дивіденди за минулий рік

В 2017 році банк отримав 1,467 млрд грн, з них на виплату дивідендів направлено 1,2 млрд грн

Акціонери УкрСиббанку прийняли рішення виплатити 1,2 млрд грн дивідендів за 2017 рік.

Про це повідомляє банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, пише Мінфін з посиланням на finclub.

Як повідомляється, дане рішення було прийнято на зборах акціонерів 27 квітня.

Прибуток банку за минулий рік становив 1,467 млрд грн. Акціонери вирішили розподілити його наступним чином: 1,2 млрд грн направити на виплату дивідендів; 194 млн грн — на покриття накопиченого збитку минулих років; 73,4 млн грн — до резервного фонду.

У банку повідомили, що 576 млн грн піде на виплату дивідендів за привілейованими акціями класу «А», тоді як 624 млн грн буде виплачено за простими іменними акціями.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями відбудеться до 30 червня, а за простими акціями до 27 жовтня 2018 року.

УкрСиббанк заснований в 1990 році. Його акціонерами є BNP Paribas S.A (Франція), що володіє 60% статутного капіталу банку і Європейський банк реконструкції і розвитку — 40%.