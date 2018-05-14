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Понедельник, 14 мая 2018 11:56

Держгеонадр поанує продати 9 ліцензій на нафтогазові площі

Держгеонадр поанує продати 9 ліцензій на нафтогазові площі

Перший аукціон в 2018 році з продажу спеціальних дозволів на користування надрами планується провести 9 серпня

Науково-технічна рада Державної служби геології та надр України рекомендувала відомству виставити на аукціон спецдозволи на 9 нафтогазоносних площ найближчим часом, пише НВ-Бізнес.

Про це повідомила прес-служба Держгеонадр.

"На сьогодні наші науковці пропонують 9 ліцензійних площ, які в основному знаходяться в Східному регіоні України. Це — Дніпропетровська, Харківська, Сумська та Полтавська області. Загальна територія яких становить більш ніж 1,5 тис. кв. км. За попередніми підрахунками ресурсний потенціал вуглеводнів на запропонованих місцях видобуткустановить понад 30  млн. тонн умовного палива", — зазначив в.о. керівника відомства Олег Кирилюк.

За його словами, в цілому в 2018 році Держгеонадр планує виставити на аукціон більш ніж 40 нафтогазових ліцензій.

Держгеонадра планують 9 серпня провести перший аукціон в 2018 році з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

Зазначимо, що учасники нафтогазового ринку України критикують Держгеонадр через відсутність аукціонів з нафтогазовим ліцензіями і практики надання спецдозволів поза конкурсом через механізм апробації.

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