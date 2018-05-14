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LIM-2018
Понедельник, 14 мая 2018 11:21

За два місяці товарообіг між Україною та Польщею збільшився на 28%

За два місяці товарообіг між Україною та Польщею збільшився на 28%

За перші 2 місяці 2018 року товарообіг між Україною та Польщею склав 1,6 млрд дол., тобто збільшився на понад 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року

Товарообіг між Україною та Польщею протягом січня-лютого 2018 року становив 1,6 млрд дол., що на 28% більше, ніж у 2017 році. Про це написав на своїй сторінці у Facebook перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, передає УНН.

"Цьогоріч показники продовжують зростати. За 2 місяці 2018 року товарообіг між Україною та Псольщею склав 1,6 млрд дол., тобто збільшився на понад 28% або на 236 млн дол. порівняно з тим же періодом 2017 року", - сказав він.

С.Кубів також розповів, що у 2017 році обсяг двосторонньої торгівлі товарами Україна-Польща становив 6,2 млрд дол. і збільшився на 26,2 % порівняно з 2016 роком.

Він також зазначив, що сьогодні у Польщі розпочинається 10-ий Європейський економічний конгрес, де обговорюватимуться перспективи європейської економіки та торгівля України з ЄС, а також України з Польщею.

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