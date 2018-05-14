Ціни на найпопулярніші криптовалюти падають

Найбільша за капіталізацією криптовалоюта Bitcoin за добу подешевшала до 8,4 тис. доларів

3 з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют дешевшають у понеділок. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, повідомляють Українські Новини.

Зокрема, за останні 24 години Bitcoin подешевшав на 0,50% до 8,4 тис. доларів, Bitcoin Саsh — на 3,04% до 1,4 тис. доларів, EOS — на 0,22% до 14 доларів.

Ethereum при цьому подорожчав на 3,05% до 703 доларів і Ripple — на 4,34% до 0,7192 доларів.

Капіталізація Bitcoin становить 143,2 млрд доларів, Ethereum — 69,9 млрд, Ripple — 28,1 млрд, Bitcoin Саsh — 23,9 млрд, EOS — 12 млрд доларів.

Обсяг операцій за минулу добу становив: Bitcoin — 6,3 млрд доларів, Ethereum — 2,6 млрд, Ripple — 0,6 млрд, Bitcoin Саsh — 0,9 млрд, EOS — 1,7 млрд доларів.