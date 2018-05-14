100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

LIM-2018
Понедельник, 14 мая 2018 10:50

Ціни на найпопулярніші криптовалюти падають

Ціни на найпопулярніші криптовалюти падають

Найбільша за капіталізацією криптовалоюта Bitcoin за добу подешевшала до 8,4 тис. доларів

3 з 5 основних за обсягом капіталізації криптовалют дешевшають у понеділок. Про це свідчать дані майданчика coinmarketcap, повідомляють Українські Новини.

Зокрема, за останні 24 години Bitcoin подешевшав на 0,50% до 8,4 тис. доларів, Bitcoin Саsh — на 3,04% до 1,4 тис. доларів, EOS — на 0,22% до 14 доларів.

Ethereum при цьому подорожчав на 3,05% до 703 доларів і Ripple — на 4,34% до 0,7192 доларів.

Капіталізація Bitcoin становить 143,2 млрд доларів, Ethereum — 69,9 млрд, Ripple — 28,1 млрд, Bitcoin Саsh — 23,9 млрд, EOS — 12 млрд доларів.

Обсяг операцій за минулу добу становив: Bitcoin — 6,3 млрд доларів, Ethereum — 2,6 млрд, Ripple — 0,6 млрд, Bitcoin Саsh — 0,9 млрд, EOS — 1,7 млрд доларів.

Прочитано 61 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Ціни на нафту незначно зменшились За два місяці товарообіг між Україною та Польщею збільшився на 28% »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
New Ukraine
Ukrainian-ID
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.