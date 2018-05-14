Ціни на нафту незначно зменшились

Ціни на нафту помірно знижуються в понеділок при зростанні бурової активності в США, а також на тлі ознак спротиву Європи та Азії заявленим США санкціям проти Ірану, передає Укрінформ.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зменшилася на 0,53%, до 76,71 долара за барель, ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI — на 0,35%, до 70,45 долара за барель.

Трейдери продовжують відігравати дані за кількістю бурових установок у США минулого тижня. За даними американської нафтогазової сервісної компанії Baker Hughes, a GE Company (BHGE), за тиждень, що завершився 11 травня, число бурових установок у США зросло на 13 штук, або на 1,3% — до 1045 одиниць. У річному виразі кількість бурових установок збільшилася на 160 штук, або в 1,2 раза. Зростання числа бурових установок свідчить про розвиток бурової активності в країні і поступове збільшення видобутку нафти.

При цьому головною новиною на ринку залишається вихід США з ядерної угоди з Іраном і введення санкцій проти країни. "Близько мільйона барелів нафти на день, швидше за все, зникне зі світових ринків нафти, коли США введуть санкції проти Ірану", — повідомляє агентство Рейтер з посиланням на головного стратега AxiTrader Грега МакКенна (Greg McKenna).

При цьому аналітик наголошує, що поки неясно, чи вплинуть нові санкції на ситуацію на нафтовому ринку так, як передбачається. "Німеччина заявила, що захистить свої компанії від санкцій, Іран повідомив, що французька Total поки ще не виходила (з долі — ред.) по родовищах (в Ірані — ред.), при цьому китайські компанії можуть заповнити порожнечу, що виникла через санкції США", — додає МакКенн.

"Рішення США... дозволить згладити нарощування видобутку нафти у 2019 році, яке до цього стримувалася у зв'язку з угодою ОПЕК+,... а Росія і країни ОПЕК зможуть змістити риторику зі "стримування" (видобутку — ред.) до "зростання" без зниження світових цін на нафту", — цитує агентство думку аналітиків BMI Research.

Станом на 10:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 76,67 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 77,02 долара за барель, що на 10 центів нижче рівня закриття торгів ($77, 12).