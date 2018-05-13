В Україні збільшилась грошова маса

За квітень 2018 року кількість готівки виросла на 1,9%, це зумовлено зростанням залишку за депозитами та обсягом готівкових коштів в обігу поза банками

Грошова маса в Україні в квітні 2018 року зросла на 1,9% — до 1 трлн 190,948 млрд грн.. Такі попередні дані грошово-кредитної статистики розміщено на веб-сайті Національного банку України (НБУ), пише Інтерфакс-Україна.

За даними центробанку, ця динаміка зумовлена як зростанням залишку за депозитами — на 1,7%, до 859,119 млрд грн, так і обсягом готівкових коштів в обігу поза банками — на 2,5%, до 331,618 млрд грн.

Загалом з початку 2018 року обсяг грошової маси скоротився на 1,5%.

НБУ уточнює, що депозитний портфель банків у національній валюті у квітні зріс на 3,2% — до 500,652 млрд грн, тоді як в іноземній скоротився на 0,4% — до 358,468 млрд грн.

Загалом з початку року депозитний портфель банків скоротився на 1,9%, зокрема в іноземній валюті — на 7%. В нацвалюті депозитний портфель зріс на 2,1%.

Прибутковість депозитних продуктів у національній валюті для бізнесу за минулий місяць зросла на 0,3 процентного пункту (п. п.) — до 11,3% річних, в іноземній валюті знизилася на 0,3 в. п. до 2,1% річних.

Загалом за січень-квітень ставка за гривневими депозитами для бізнесу підвищилася на 2,6 п.п., за валютними — зменшилася на 0,7 п. п.

Процентна ставка за депозитами в нацвалюті для населення за підсумками квітня зросла на 0,1 п.п. — до 11% річних, в іноземній валюті знизилася на 0,1 п.п. — до 2,3% річних.

З початку поточного року ставка за депозитами для населення в нацвалюті підвищилася на 0,5 п.п., в інвалюті зменшилася на 0,4 п.п.

Кредитний портфель банків у квітні зріс на 0,1% — до 1 трлн 30,288 млрд грн. При цьому обсяг кредитів у національній валюті зріс на 0,7% — до 587,108 млрд грн, тоді як в іноземній скоротився на 0,7% — до 443,180 млрд грн.

З початку року кредитний портфель банків зріс на 1,4%, у тому числі в національній валюті — на 3,1%, в іноземній скоротився на 0,6%.

За даними НБУ, вартість гривневих кредитів для бізнесу минулого місяця підвищилася на 0,1 п. п. — до 16,7% річних, валютних — залишилася незмінною на рівні 6,7% річних.

Загалом за перші чотири місяці року вартість кредитів для корпоративних позичальників у гривні підвищилася на 2,4 п.п., в інвалюті зменшилася на 0,8 п.п.

Вартість гривневих кредитів для населення за підсумками квітня зросла на 0,2 п. п. — до 31,5% річних, в іноземній валюті — на 1,2 п.п., до 7,6% річних.

Із початку 2018 року вартість запозичення для населення в нацвалюті зросла на 2,8 в. п., в інвалюті знизилася на 0,8 в.п.

Грошова база в квітні зросла на 4,8% — до 412,240 млрд грн. Зростання за перші чотири місяці року становило 3,3%.

Чисті міжнародні резерви в квітні зросли на 5% — до $6,661 млрд, заборгованість банків за кредитами рефінансування скоротилася на 4,8% — до 59,973 млрд грн.

Загалом із початку року чисті валютні резерви скоротилися на 0,2%, заборгованість банків за кредитами рефінансування — на 12,6%.