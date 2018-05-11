Україна та Словенія збільшили товарообіг на 31%

Про це заявив Президент Петро Порошенко під час спільної із Президентом Словенії Борутом Пахором прес-конференції у Києві, повідомляє Укрінформ.
“За 2017 рік товарообіг між Україною і Словенією зріс на 31%”, - сказав глава держави.
За його словами, таке зростання стало можливим завдяки дії поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
Порошенко також розповів, що словенський бізнес активно інвестує в Україну, бере участь і виграє у тендерах, зокрема тих, що оголошуються муніципалітетами.
Глава держави підкреслив, що інтенсивність двосторонніх контактів між Україною і Словенією зараз “безпрецедентно висока”.
Президент також подякував Словенії за підтримку територіальної цілісності й незалежності України.