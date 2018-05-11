Україна та Словенія збільшили товарообіг на 31%

Президент України додав, що досягнення таких результатів стало можливим завдяки дії поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі

Про це заявив Президент Петро Порошенко під час спільної із Президентом Словенії Борутом Пахором прес-конференції у Києві, повідомляє Укрінформ.

“За 2017 рік товарообіг між Україною і Словенією зріс на 31%”, - сказав глава держави.

За його словами, таке зростання стало можливим завдяки дії поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Порошенко також розповів, що словенський бізнес активно інвестує в Україну, бере участь і виграє у тендерах, зокрема тих, що оголошуються муніципалітетами.

Глава держави підкреслив, що інтенсивність двосторонніх контактів між Україною і Словенією зараз “безпрецедентно висока”.

Президент також подякував Словенії за підтримку територіальної цілісності й незалежності України.