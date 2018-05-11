Мінфін планує покращити механізм "єдиного вікна"

Міністерство планує внести зміни в механізм "єдиного вікна" на митницях для зменшення затрат часу

Мінфін хоче спростити процес взаємодії бізнесу та контролюючих органів в рамках механізму “єдиного вікна” на митниці, передає УНН з посиланням на Мінфін.

“З метою вдосконалення механізму взаємодії митниць та контролюючих органів при митному оформленні товарів за принципом „єдиного вікна“, гармонізації законодавства України щодо державного нагляду (контролю), що здійснюється з метою перевірки виконання законодавства України про безпечність та якість харчових продуктів, кормів, здоров’я і благополуччя тварин, спрощення процедур, що здійснюються при митному оформленні товарів в цілому, Мінфіном разом з іншими заінтересованими ЦОВВ розроблено проект змін до деяких актів уряду”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема мається на увазі проект постанови КМУ “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабміну”, який пропонує:

відмовитись від обов’язкової сертифікації під час переміщення товарів через митний кордон України;

скасувати необхідність отримання спеціального дозволу НБУ на ввезення юридичною особою (крім уповноважених банків) в Україну банківських металів та громадянами індивідуальної ліцензії на вивезення фізичною особою за межі України банківських металів;

створити правове підґрунтя для можливості здійснення Держпродспоживслужбою контролю за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, введеного Законом № 2042;

вдосконалити процедуру застосування попередніх митних декларацій;

зобов’язати контролюючі органи вносити електронні відмітки про здійснення державних видів контролю до системи “єдиного вікна” в найкоротший можливий строк, але не більше ніж 30 хвилин з моменту його завершення;

спростити процедуру здійснення фітосанітарного контролю дерев’яного пакувального матеріалу (палет, ящиків тощо), якщо товари, що вивозяться, не є об’єктами регулювання, або країна-імпортер не вимагає супроводження об’єктів регулювання фітосанітарними документами під час експорту та реекспорту з України;

удосконалити процедуру здійснення державного контролю у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів та у сфері ветеринарної медицини шляхом використання електронних ветеринарних документів на ввезення та/або загальних документів на ввезення;

скоротити перелік документів/відомостей, необхідних для здійснення митницями попереднього документального контролю харчових продуктів під час їх ввезення на митну територію України, крім транзиту тощо.

Як стверджують у Мінфіні це забезпечить: