З початку року видобуток вугілля в Україні знизилось на 14%

Мінергетики додає, що видобуток коксівного вугілля скоротився на 6,7%, енергетичного — на 15,6%

Вугледобувні підприємства України в січні-квітні 2018 року скоротили видобуток рядового вугілля на 14% (на 1 млн 832,5 тис. тонн) порівняно з аналогічним періодом 2017 року — до 11 млн 236,2 тис. тонн, пише Інтерфакс-Україна.

Як повідомили у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості, видобуток коксівного вугілля скоротився на 6,7% (на 154,1 тис. тонн) — до 2,159 млн тонн, енергетичного — на 15,6% (на 1 млн 678,4 тис. тонн), до 9 млн 77,2 тис. тонн.

У квітні-2018 видобуток рядового вугілля збільшився на 5,8% (на 156,1 тис. тонн) порівняно з аналогічним місяцем 2017 року — до 2 млн 865,3 тис. тонн.

Вугледобувні підприємства, що входять до сфери управління Міненерговугілля, за чотири місяці скоротили видобуток на 7,3% (на 121,6 тис. тонн) — до 1 млн 550,3 тис. тонн, зокрема видобуток коксівного вугілля знизився на 46,4% (на 159,5 тис. тонн) — до 184,5 тис. тонн, енергетичного — зріс на 2,9% (на 37,9 тис. тонн), до 1 млн 365, 8 тис. тонн.

Шахти Донецької області за чотири місяці поточного року забезпечили видобуток 3 млн 940,6 тис. тонн вугілля (-12,1% до січня-квітня 2017 року), Луганської — 199,6 тис. Тонн (-86,1%), Дніпропетровської — 6 млн 507,7 тис. тонн (-1,6%), Львівської — 547,9 тис. тонн (+ 11,1%), Волинської — 40,3 тис. тонн (+ 2,3%).

Як повідомлялося, Україна в 2017 році скоротила видобуток рядового вугілля на 14,6% (5 млн 947,9 тис. тонн) порівняно з 2016 роком — до 34 млн 916,2 тис. тонн, зокрема коксівного — на 18,6% (1 млн 554,1 тис. тонн), до 6 млн 807,3 тис. тонн, енергетичного — на 13,5% (4 млн 393,9 тис. тонн), до 28 млн 108 , 8 тис. тонн.

ДТЕК 15 березня 2017 року заявив про втрату контролю над усіма своїми підприємствами на НКТ, зокрема, над "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" і "Комсомолець Донбасу". У 2011-2013 рр. ці три вугільних об'єднання добували близько 17-19 млн тонн вугілля щорічно.