Україна на третину зменшила транзит скрапленого газу

Так транзит через порти впав на 38%, залізничний транзит скрапленого газу скоротився на 30%

У квітні 2018 року транзит скрапленого газу через територію України скоротився на 32% порівняно з квітнем минулого року — до 83,6 тис. т. Про це повідомили в Консалтинговій групі А-95, передає НВ-Бізнес, з посиланням на enkorr.

Так, транзит через порти України скоротився на 38% — до 24,5 тис. т. Залізничний транзит скрапленого газу скоротився на 30% — до 59 тис. т. Через перехід Ізов було транспортовано найбільший обсяг газу — 23 тис. т.

Лідером по транзиту газу стала Росія з з об'ємом 46,6 тис. т. Казахстан транзитувати 32,8 тис. т скрапленого газу, Білорусь — 4 тис. т.

Відзначимо, що транзи скрапленого газу через територію України в січні-березні 2018 року скоротився на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 347 тис. т.