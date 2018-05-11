Кабмін прогнозує збільшення доходів від приватизації

Нове законодавство про приватизацію дозволить збільшити надходження від продажу державної власності, у тому числі доходи від малої приватизації вдвічі. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України (КМУ), голова міжвідомчої робочої групи з питань приватизації Олександр Саєнко, передає прес-служба КМУ, пишуть Фінанси.

За його словами, новий закон, прийнятий парламентом, вводить електронні аукціонні продажі (що стосується більшою мірою об’єктів малої приватизації). “Є багато майданчиків, з яких можна брати участь в аукціоні. Це створює конкуренцію, і ми побачимо в результаті, що надходження від малої приватизації зростуть у кілька разів”, — сказав міністр.

Крім того, уточнив міністр, у законі передбачені заходи щодо великої приватизації, наприклад, можливість використання англійського права в перехідний період, враховуючи низьку довіру до вітчизняної судової системи. Саєнко зазначив, що нове законодавство зменшує корупційні ризики, що вже дозволило детінізувати здачу в оренду державного майна.

За його словами, це дозволило вже в першому кварталі нинішнього року отримати додатково до 30% доходів. Що стосується великих об’єктів приватизації, то Саєнко розповів, що завдяки проведеній спільно з міжнародними експертами інвентаризації великих держпідприємств створений номінаційний комітет і зараз уряду запропоновані на узгодження кандидатури кваліфікованих менеджерів, які займуться передпродажною підготовкою зазначених об’єктів.