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Пятница, 11 мая 2018 15:50

Кабмін прогнозує збільшення доходів від приватизації

Кабмін прогнозує збільшення доходів від приватизації

Кабінет міністрів очікує вдвічі більших доходів від продажу держвласності завдяки новому закону про приватизацію

Нове законодавство про приватизацію дозволить збільшити надходження від продажу державної власності, у тому числі доходи від малої приватизації вдвічі. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України (КМУ), голова міжвідомчої робочої групи з питань приватизації Олександр Саєнко, передає прес-служба КМУ, пишуть Фінанси.

За його словами, новий закон, прийнятий парламентом, вводить електронні аукціонні продажі (що стосується більшою мірою об’єктів малої приватизації). “Є багато майданчиків, з яких можна брати участь в аукціоні. Це створює конкуренцію, і ми побачимо в результаті, що надходження від малої приватизації зростуть у кілька разів”, — сказав міністр.

Крім того, уточнив міністр, у законі передбачені заходи щодо великої приватизації, наприклад, можливість використання англійського права в перехідний період, враховуючи низьку довіру до вітчизняної судової системи. Саєнко зазначив, що нове законодавство зменшує корупційні ризики, що вже дозволило детінізувати здачу в оренду державного майна.

За його словами, це дозволило вже в першому кварталі нинішнього року отримати додатково до 30% доходів. Що стосується великих об’єктів приватизації, то Саєнко розповів, що завдяки проведеній спільно з міжнародними експертами інвентаризації великих держпідприємств створений номінаційний комітет і зараз уряду запропоновані на узгодження кандидатури кваліфікованих менеджерів, які займуться передпродажною підготовкою зазначених об’єктів.

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