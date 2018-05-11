В Україні знизилось виробництво авто

За квітень було виготовлено на 13% менше автотранспортних засобів

У квітні українські заводи виготовили 675 автотранспортних засобів, що на 13% менше у порівнянні з березнем 2018 року. Про це свідчать дані асоціації Укравтопром, передає НВ-Бізнес.

Обсяг випуску автомобілів Skoda впав на 10%. Усього в минулому місяці було зібрано з 615 автомобілів цієї марки.

Крім того, виробництво автобусів за місяць знизилося на 13% - до 54 одиниць. Три автобуси виробив ЗАЗ, по одному — корпорація Богдан і чернігівський автозавод корпорації Еталон, завод Часівоярські автобуси виготовив 14 автобусів і Черкаський автобус — 35 автобусів.

У квітні було виготовлено шість комерційних автомобів, що на 79% менше, ніж у березні — один на ЗАЗі і п’ять на заводі Черкаський автобус.

Відзначимо, що у березні 2018 року автомобільні заводи України виробили 773 автотранспортних засоби, що в 52 рази менше, ніж було десять років тому у березні.

Загалом у 2017 році в Україні було вироблено 8586 автотранспортних засобів, що на 63,1% більше за результат 2016 року.