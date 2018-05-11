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Пятница, 11 мая 2018 14:24

Україна та Словенія уклали два меморандуми про співпрацю

Україна та Словенія уклали два меморандуми про співпрацю

У п'ятницю у Києві були підписані меморандуми про співпрацю у сфері економіки та в галузі геодезії

Представники України і Словенії підписали два меморандуми: про взаєморозуміння щодо поглиблення економічної співпраці та про взаєморозуміння з технічного співробітництва в галузі геодезії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як передаться, після українсько-словенських переговорів під головуванням президента України Петра Порошенка та президента Словенії Борута Пахора в п'ятницю в Києві, представники делегацій двох країн підписали меморандум про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством економічного розвитку і технологій Республіки Словенія про поглиблення економічного співробітництва.

Сторони також підписали меморандум про взаємодію і науково-технічну співпрацю між державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру і аналогічною службою Словенії.

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