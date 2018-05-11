За 2017 рік експорт українських товарів в країни ЄС значно зріс

У 2017 році економічні відносини України з Європою суттєво зміцнилися, значною мірою за рахунок експорту

За підсумками 2017 року експорт товарів у європейські країни збільшився на 31% — до 14,4 мільярда доларів, а його обсяги перевищили рівень докризового 2013 року, передає Економічна правда.

Про це йдеться в аналітичній публікації "Нерегулярні дослідження", другий випуск якої присвячений аналізу зовнішньої торгівлі товарами України з країнами Європи у 2017 році, повідомляє прес-служба НБУ.

"У 2017 році економічні відносини України з Європою суттєво зміцнилися, значною мірою за рахунок експорту. Після багаторічної перерви Європа знову стала основним торговельним партнером України. За підсумками минулого року експорт товарів у європейські країни збільшився на 31% до 14,4 млрд дол. США, а його обсяги перевищили рівень докризового 2013 року. Частка Європи в експорті сягнула 36% та була найвищою з 2004 року", — йдеться в повідомленні.

Значний приріст експорту до Європи у 2017 році був забезпечений як фізичними обсягами, так і сприятливими цінами.

Хоча українські компанії нарощували поставки в Європу насамперед уже традиційного асортименту сировинних товарів (зернових, олійних, металів та руд), вони водночас продовжували опановувати і нові товарні ринки.

Про це свідчило стрімке зростання індексів проникнення майже за всіма товарними групами, зокрема продовольчих товарів, продукції машинобудування, промислових виробів (індекси проникнення показують співвідношення кількості країн, в які експортуються окремі вітчизняні товари, до кількості усіх країн, що ці товари імпортують).

Імпорт товарів з країн Європи також зростав у 2017 році (на 25% до 20,2 млрд дол. США) і, як наслідок, частка цього регіону підвищилася до 41%.

Зростання імпорту відображало значною мірою потребу України в енергоносіях, насамперед у природному газі.

Водночас, попри збільшення енергетичного імпорту, в структурі імпорту з Європи продовжила домінувати продукція машинобудівної та хімічної промисловості. Це пояснюється тим, що швидке зростання внутрішнього попиту, у тому числі інвестиційного, стимулювало закупівлі продукції машинобудування (сільськогосподарської техніки та наземних транспортних засобів).

Зокрема, країни Європи забезпечили майже половину загального імпорту продукції машинобудування.

У цілому, незважаючи на позитивні зрушення, в товарній торгівлі України та Європи зберігається сталий дефіцит через високу частку в імпорті товарів з високою доданою вартістю.

Опанування нових ринків українськими експортерами стримується тривалим та капіталоємним процесом приведення української продукції у відповідність до європейських стандартів.