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Пятница, 11 мая 2018 12:31

Адміністрація президента визначилася з кандидатами у члени Нацкомісії з тарифів

Адміністрація президента визначилася з кандидатами у члени Нацкомісії з тарифів

Конкурсною комісією були відібрані  12 кандидатів, що зможуть зайняти 5 вакантних посад в НКРЕКП

Адміністрація президента завершила спеціальну перевірку і підтвердила право на зайняття вакантних посад 5 членів Національної комісії, що здійснює керівництво в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 12 кандидатів, які раніше були відібрані Конкурсною комісією, пише УНІАН.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу листі голови Адміністрації Ігоря Райніна до голови Конкурсної комісії Василя Котка. 

«Адміністрацією президента організовано проведення спеціальної перевірки кандидатів на посади членів НКРЕКП ... У результаті проведення перевірки інформації, яка перешкоджала б Антоновій О.О., Борисенку А.В., Кайдашу Р.Ю., Коваленку Д.В., Кривенку О.О., Магльованому Є.В., Магді О.І., Немчинову М.О., Нестеруку В.В., Олефіру Д.О., Формагею О.Л. і Цапліну В.І. обіймати посаду, не виявлено», - йдеться в документі. 

 

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