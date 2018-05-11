В травні ціни на імпорт газу сягнуть рекордних позначок

Через великий попит на газ в країнах ЄС, Україна імпортуватиме газ середньою вартістю вище 300 дол. за тис. куб. м

«У травні в середньому Україна імпортуватиме газ за ціною вище 300 дол. за тис. куб. м. Це пояснюється тим, що на сьогодні в країнах ЄС дуже великий попит на газ. Їм необхідно заповнити підземні сховища, які спорожніли під час опалювального сезону», — такий прогноз висловив керівник консалтингової компанії на ринках енергоносіїв Exploration and Production Геннадій Кобаль, інформують Фінанси.

Також експерт додав, що на сьогодні є певні проблеми в роботі газопроводів в ЄС — зв’язуючих ділянок (конекторів).

Знижена пропускна здатність деяких з них штовхає ціни вгору. «Ще один важливий фактор — це, звичайно ж, ціни на нафту. Їх зростання на тлі дій Білого дому штовхає ціни на інший найважливіший енергоносій — природний газ. Ціни на сировинних ринках дуже взаємопов’язані», — зазначив Кобаль.