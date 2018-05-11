100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

LIM-2018
Пятница, 11 мая 2018 11:17

В Україні підвищилась споживча інфляція

В Україні підвищилась споживча інфляція

З початку 2018 року інфляція на споживчому ринку становить 4,4%, за квітень вона піднялась на  0,8%

Інфляція на споживчому ринку з початку року станом на квітень становила 4,4%, передає УНН  з посиланням на повідомлення Держстатистики.

“Інфляція на споживчому ринку у квітні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,8%, з початку року — 4,4%. Базова інфляція у квітні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,6%, з початку року — 3,3%”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше (на 5,4%) подорожчали овочі. На 2,6–0,7% підвищилися ціни на м’ясо та м’ясопродукти, хліб, безалкогольні напої, макаронні вироби, рибу та продукти з риби. Водночас на 5,9–1,1% подешевшали гречані крупи, яйця, молоко, сало, фрукти, цукор.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,5%, у тому числі тютюнові вироби — на 2,1%, алкогольні напої — на 0,7%.

Зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на каналізацію на 1,5%, водопостачання — на 1,3%, утримання будинків та прибудинкових територій — на 0,4%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,3% в основному спричинено подорожчанням транспортних послуг на 2,1%. Разом з тим на 0,7% подешевшали паливо та мастила.

Прочитано 62 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Ринок криптовалют переживає спад цін В травні ціни на імпорт газу сягнуть рекордних позначок »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
New Ukraine
Ukrainian-ID
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.