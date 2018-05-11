Ціни на нафту знизились

Світові марки нафти дешевшають на тлі заяв про компенсацію можливих перебоїв з її поставками

Ціни на нафту знижуються в п'ятницю в рамках корекції після досягнення максимальних позначок з листопада 2014 року на тлі ситуації навколо Ірану, пише Укрінформ.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent знизилася на 0,17%, до 77,34 долара за барель. Напередодні ціна Brent досягала майже 78 доларів за барель. Ціна червневих ф'ючерсів на нафту марки WTI опустилася на 0,08% — до 71,3 долара за барель.

Корекції на ринку нафти в п'ятницю сприяють надії інвесторів на те, що, можливо, альтернативні поставки допоможуть нівелювати нинішнє падіння експорту сировини з Ірану в світлі відновлення санкцій проти країни. Зокрема, учасники торгів сподіваються, що країни з ОПЕК будуть нарощувати видобуток для того, щоб не допустити дефіциту нафти на ринку.

"Ринок зараз пильно стежить за здатністю країн ОПЕК та інших виробників нафти реагувати на можливі перебої поставок сировини. Інвестори все більше вважають Кувейт та Ірак виробниками з найкращою можливістю швидко наростити видобуток у відповідь на можливе зниження експорту з Ірану", — наводить агентство Рейтер думку аналітиків ANZ Bank.

Американський банк Goldman Sachs заявив, що відновлені санкції і ризики для стабільності поставок з інших країн, в першу чергу, з Венесуели, означають високу ймовірність підвищення цін до більш високого рівня, ніж раніше спрогнозовані американським банком $82,50/бар.

Саудівська Аравія готова компенсувати дефіцит пропозиції, але вона не діятиме самостійно, щоб заповнити пробіл, повідомило джерело в ОПЕК, знайоме з нафтовою стратегією королівства.

«Всю глибину впливу на ринок зменшення поставок іранської нафти зараз оцінити важко», — сказав ринковий стратег Petromatrix Олів'є Якоб.

«Однак схоже, що ...Білий дім натиснув на Саудівську Аравію, щоб королівство щось зробило для збереження поставок нафти (на нинішньому рівні), і переконало ринки в тому, що ціни не злетять», — резюмував експерт.

Одним з факторів, який може стримати подальше зростання цін, є збільшення видобутку нафти в Сполучених Штатах.

«Вищі ціни малоймовірні... через подальше зростання видобутку сланцевої нафти в США», — сказав Керрі Крейг, стратег глобального ринку в J.P. Morgan Asset Management.

Тижневий видобуток нафти в США досягнув чергової рекордної позначки минулого тижня, піднявшись до 10,7 млн б/д. Це на 27% більше, ніж у середині 2016 року, і це означає, що рівень виробництва сировини в США стрімко наближається до показника Росії, що виробляє близько 11 млн б/д.

Станом на 09:30 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 77,29 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 77,44 долара за барель, що на 3 центи нижче за рівень закриття торгів ($77,47).