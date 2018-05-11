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LIM-2018
Пятница, 11 мая 2018 09:32

За I квартал 2018 року чистий прибуток холдингу "Астарта" зменшився у 7,1 рази

За I квартал 2018 року чистий прибуток холдингу &quot;Астарта&quot; зменшився у 7,1 рази

Причинами такого падіння може бути ринкова циклічність, макроекономічні фактори, а також висока база порівняння

Агропромисловий холдинг "Астарта", найбільший виробник цукру в Україні, в січні-березні 2018 року скоротив чистий прибуток в 7,1 раза порівняно з аналогічним періодом 2017 року — до 124,3 млн грн, повідомила компанія на Варшавській фондовій біржі в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з релізом, її виручка за звітний період знизилася на 28,7% — до 3 млрд 40,496 млн грн, валовий прибуток — в 2,4 раза, до 623,032 млн грн, а операційний — в 7,1 раза, до 141,36 млн грн.

Компанія пояснює таке різке погіршення показників дією одразу кількох причин: ринковою циклічністю, макроекономічними факторами, а також високою базою порівняння. "Наша думка полягає в тому, що результати слід розглядати в довгостроковому контексті, так, щоб не відволікатися від більш загальної картини", — йдеться в повідомленні.

В євро чистий прибуток впав у 8,3 раза — до EUR3,7 млн в умовах зниженні виручки на 38,8% — до EUR90,59 млн, а EBITDA — в 3,3 раза, до EUR13,47 млн.

"Астарта" пояснює, що погіршення показників пов'язане зі значним падінням світових і місцевих цін на цукор, а також поганими погодними умов в Полтавській області, які привели до зростання собівартості і зменшення обсягів виробництва.

У ситуації руху світового товарного циклу біля нижньої межі компанія закликає звернути увагу на її позитивні сторони — низьку заборгованість, сильний баланс, щоразу вищу операційну ефективність і здорове поєднання місцевого продажу й експорту.

"Протягом 25-річної історії "Астарти" було кілька подібних періодів, коли проблеми посилили нашу компанію і забезпечили нові можливості для зростання", — йдеться у звіті.

Компанія додає, що за активної підтримки фінансових партнерів продовжує інвестиційну програму з розширення інфраструктури зберігання, подальшого впорядкування операцій в рослинництві і наближення до кінцевих споживачів.

Як повідомлялося, в першому кварталі цього року "Астарта" скоротила реалізацію пшениці вдвічі порівняно з першим кварталом минулого року — до 50,2 тис. тонн, кукурудзи — на 45%, до 90,96 тис. тонн, соняшнику — на 17% , до 20,44 тис. тонн.

Продаж соєвої олії зріс на 14% — до 12,62 тис. тонн, соєвого шроту — на 10%, до 42,18 тис. тонн, молока — на 9%, до 27,97 тис. тонн.

Компанія вказувала, що одночасно середні ціни на цукор за цей період знизилися на 13%, на кукурудзу — на 9%, соєву олія — на 5%, на соняшник і молоко — на 2%, тоді як пшениця подорожчала на 15%, а соєвий шрот — на 5%.

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