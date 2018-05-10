В Україні може з'явитись дата-центр Ryanair

Ірландський лоу-кост авіаперевізник Ryanair розглядає можливість відкриття в Україні власного дата-центру, повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі в інтерв'ю "Українській туристичній газеті", передає Інтерфакс-Україна.

"На зустрічі з президентом Петром Порошенком ми обговорювали варіант створення наших дочірніх підприємств в Україні. Зокрема, нас цікавила б можливість створення тут свого дата-центру. Зараз у такому центрі в Польщі працюють понад 100 українських співробітників, і ми потребуємо розширення штату. Було б логічно створити ще один такий центр зі збирання та обробки інформації на території України і працевлаштувати тут близько 250 місцевих IT-фахівців, а не везти їх до Польщі", — зазначив він.

Крім того, за словами М.О'Лірі, авіакомпанія в довгостроковій перспективі також зацікавлена у відкритті центру технічного обслуговування повітряних суден в Україні, для чого необхідно провести експертизу регулювання такої діяльності в нашій країні, зокрема з боку європейських органів.

Виконавчий директор Ryanair також зазначив, що авіакомпанія зацікавлена у працевлаштуванні українських пілотів і бортпровідників. "Але це досить проблематично, оскільки ми європейська авіакомпанія, а Україна не є членом Євросоюзу. Всі ваші пілоти і бортпровідники мають підтвердити свої ліцензії за вимогами EASA, а це трудомісткий процес", — сказав М.О'Лірі.

Водночас він зазначив, що громадяни України вже літають у складі екіпажів авіакомпанії, і висловив сподівання, що у майбутньому їхня кількість збільшиться.