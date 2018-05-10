100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

LIM-2018
Четверг, 10 мая 2018 17:38

В Україні може з'явитись дата-центр Ryanair

В Україні може з&#039;явитись дата-центр Ryanair

Авіакомпанію зацікавила можливість створення тут свого дата-центру на території України

Ірландський лоу-кост авіаперевізник Ryanair розглядає можливість відкриття в Україні власного дата-центру, повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі в інтерв'ю "Українській туристичній газеті", передає Інтерфакс-Україна.

"На зустрічі з президентом Петром Порошенком ми обговорювали варіант створення наших дочірніх підприємств в Україні. Зокрема, нас цікавила б можливість створення тут свого дата-центру. Зараз у такому центрі в Польщі працюють понад 100 українських співробітників, і ми потребуємо розширення штату. Було б логічно створити ще один такий центр зі збирання та обробки інформації на території України і працевлаштувати тут близько 250 місцевих IT-фахівців, а не везти їх до Польщі", — зазначив він.

Крім того, за словами М.О'Лірі, авіакомпанія в довгостроковій перспективі також зацікавлена у відкритті центру технічного обслуговування повітряних суден в Україні, для чого необхідно провести експертизу регулювання такої діяльності в нашій країні, зокрема з боку європейських органів.

Виконавчий директор Ryanair також зазначив, що авіакомпанія зацікавлена у працевлаштуванні українських пілотів і бортпровідників. "Але це досить проблематично, оскільки ми європейська авіакомпанія, а Україна не є членом Євросоюзу. Всі ваші пілоти і бортпровідники мають підтвердити свої ліцензії за вимогами EASA, а це трудомісткий процес", — сказав М.О'Лірі.

Водночас він зазначив, що громадяни України вже літають у складі екіпажів авіакомпанії, і висловив сподівання, що у майбутньому їхня кількість збільшиться.

Прочитано 96 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Уряд хоче зняти заборону на приватизацію зі ще 250 держпідприємств За I квартал 2018 року чистий прибуток холдингу "Астарта" зменшився у 7,1 рази »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
New Ukraine
Ukrainian-ID
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.