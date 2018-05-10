100 Бізнес амбасадорів україни Бізнес 100 Історії що надихають

Точка зору бізнесу

LIM-2018
Четверг, 10 мая 2018 16:53

Уряд хоче зняти заборону на приватизацію зі ще 250 держпідприємств

Уряд хоче зняти заборону на приватизацію зі ще 250 держпідприємств

У переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2018—2020 роках є понад 250 об'єктів, які перебувають списку заборонених для приватизації держпідприємств

Наступним кроком у проведенні приватизації стане зняття заборони на приватизацію із 250 державних підприємств, які наразі перебувають у відповідному переліку. Про це після засідання уряду повідомив журналістам в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН.

"Сьогодні КМУ схвалив рішення про більш повний розширений перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2018—2020 роках, у тому числі тих, що можуть бути приватизовані після внесення змін до актів законодавства. У цьому списку з-посеред 700 об'єктів понад 250 перебувають у переліку об'єктів заборонених для приватизації. Це наступне рішення, яке треба буде ухвалити. Необхідно буде звільнити ці підприємства з метою приватизації", — сказав Трубаров.

Прочитано 46 раз
Опубликовано в Новости
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Віталій Трубаров: ОПЗ являється найпроблемнішим об'єктом приватизації В Україні може з'явитись дата-центр Ryanair »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх
New Ukraine
Ukrainian-ID
ШАРЖІ 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« Май 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
КОЛУМНІСТИ БІЗНЕСУ

Стати колумністом

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.