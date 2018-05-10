Уряд хоче зняти заборону на приватизацію зі ще 250 держпідприємств

У переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2018—2020 роках є понад 250 об'єктів, які перебувають списку заборонених для приватизації держпідприємств

Наступним кроком у проведенні приватизації стане зняття заборони на приватизацію із 250 державних підприємств, які наразі перебувають у відповідному переліку. Про це після засідання уряду повідомив журналістам в.о. голови Фонду державного майна Віталій Трубаров, передає УНН.

"Сьогодні КМУ схвалив рішення про більш повний розширений перелік об’єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2018—2020 роках, у тому числі тих, що можуть бути приватизовані після внесення змін до актів законодавства. У цьому списку з-посеред 700 об'єктів понад 250 перебувають у переліку об'єктів заборонених для приватизації. Це наступне рішення, яке треба буде ухвалити. Необхідно буде звільнити ці підприємства з метою приватизації", — сказав Трубаров.