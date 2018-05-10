Віталій Трубаров: ОПЗ являється найпроблемнішим об'єктом приватизації

Голова Фонду наголосив, що проблеми з реалізацією підприємства пов'язані з боргами, що закріплені судом

Виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров назвав найбільше хімічне підприємство України Одеський припортовий завод (ОПЗ) найбільш проблемним об'єктом великої приватизації, пише УНІАН.

«Цей об'єкт залишається проблемним. Головна проблема — це його борги, які закріплені рішеннями судів. На жаль, на сьогоднішній день ми з нашими інвестиційними радниками тільки підходимо до вирішення питання, пов'язаного з реструктуризацією даних боргових зобов'язань», — сказав він в ефірі «5 каналу».

Трубаров додав, що в нинішній ситуації "краще не поспішати з продажем ОПЗ".