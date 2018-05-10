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Четверг, 10 мая 2018 15:50

Кабмін ухвалив заходи що допоможуть розвитку МСБ

Кабмін ухвалив заходи що допоможуть розвитку МСБ

План заходів з реалізації стратегії розвитку малого та середнього бізнесу до 2020 було ухвалено 10 травня

Кабінет Міністрів затвердив план заходів з реалізації стратегії розвитку малого та середнього бізнесу до 2020 року, інформують Фінанси.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

“10 травня Кабінет Міністрів України затвердив план заходів щодо реалізації розробленої Мінекономрозвитку Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року”, — йдеться у ньому.

Згідно з повідомленням, план передбачає створення Офісу розвитку МСП (малого і середнього підприємництва) при Мінекономіки, реалізацію проекту щодо часткового забезпечення кредитів для МСП, реалізацію проекту створення регіональної мережі центрів підтримки підприємництва, впровадження програм розвитку МСП відповідно до пріоритетів інших стратегічних і програмних документів, удосконалення регуляторних процедур, що регулюють діяльність МСП, а також створення порталу МСП на базі офіційного сайту Мінекономіки.

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